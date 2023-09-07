إعلامي سعودي: الشباب أتم التعاقد مع زيزو من نادي الزمالك

كشف الإعلامي السعودي سليمان اللزام، عن تعاقد نادي الشباب السعودي مع أحمد السيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب اللزام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأعضاء الذهبيين والإدارة المكلفة بنادي الشباب أتموا التعاقد مع المدافع نينو والمهاجم زيزو».

وأضاف: «وأن كان هناك نقص في مبالغ اللاعبين فأجزم بأن الشركة العملاقة Stc والتي سوف تستحوذ على الكيان ستقوم بالواجب وتنهي كل الالتزامات المالية».

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