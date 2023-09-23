افتتاح معرض «أهلا مدارس» في مركز أبو قرقاص جنوب المنيا

افتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، معرض «أهلا مدارس» بقرية أبوقرقاص البلد، لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية وأحذية وشنط وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 30 و40%.

التوسع في إقامة معارض أهلا مدارس

يأتي افتتاح معرض «أهلا مدارس» تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في إقامة معارض «أهلا مدارس» لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

تجهيز وصيانة المدارس

على صعيد آخر، تفقد رئيس المركز، أعمال صيانة وتجهيزات المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد بقرية اتليدم، بإشراف الإدارة التعليمية بأبو قرقاص، حيث أكد صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الملاعب بكل المدارس، ورفع كافة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار.