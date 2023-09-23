حسين فهمي عن تجربته في فيلم «مافيا»: الفنان يجب أن يكون هاويا ومحبا لعمله

قال الفنان حسين فهمي إن الفنان لابد أن يكون هاويا ومحبا للسينما، وألا يعمل من أجل المال أو الاسم فقط، ضاربًا المثل بما حدث معه في فيلم «مافيا» حين طلب منه أن يشارك بمشهد واحد فقط.

وتابع حسين فهمي ، خلال ماستر كلاس المقام له ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، «اتصل بي المخرج شريف عرفة وطلب مني المشاركة بمشهد في الفيلم، لم اقتنع، قال لي مدحت العدل هيكلمك، حينما قرأ لي المشهد وافقت واشترطت عدم كتابة اسمي على التتر حتى يكون مفاجأة للجمهور».

وشهد الماستر كلاس مداخلات عدة من بينها مداخلة للمخرج محمد عبدالعزيز الذي شارك فهمي في الدراسة بأكاديمية الفنون، وأيضا الفنان محمود حميدة والمخرج خالد بهجت.