حسين فهمي: متحمس لمهرجان الغردقة.. ومهرجانات سينما الشباب «مهمة»

قال الفنان الكبير حسين فهمي إنه متحمس للغاية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، وذلك خلال «ماستر كلاس» المقام له ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

أوضح فهمي خلال كلمته، أنه دوما يرى أهمية إقامة مهرجانات للشباب وذلك من خلال ما رآه أثناء المرتين اللتان ترأس فيهما مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حسين فهمي: سحبت ورق التحاقي من كلية الحقوق لدراسة السينما

قال فهمي إنَّ حبه للسينما من خلال الإخراج بعدما أعجب بفيلم أمريكي رغم أن اسرته ليس لها أي دور فني لكونها تعمل في السلك الدبلوماسي وتقدمت لدراسة الحقوق، ولكن حينما سمعت عن افتتاح أكاديمية الفنون سحبت ورقي من الحقوق للأكاديمية.

كان المهرجان قد انطلق مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتمّ تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.