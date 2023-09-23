عروض فنية وثقافية ضمن برنامج احتفالية الأقصر بيوم السياحة العالمي

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها للاحتفال بيوم السياحة العالمي، الموافق يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر، بمركز كبار الزوار بمعابد الكرنك، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، غرفة شركات السياحة، قطاع الصوت والضوء، وفقا لما ذكره عبدالحارث زيادة حسن، مدير عام التنمية السياحية بمحافظة الأقصر.

عروض فنية وموسيقية

وأوضح «زيادة»، أن برنامج الاحتفالية سيضمن عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وعروض تنورة مصاحب للموسيقى مع استقبال متميز للسائحين، عروض غنائية وفلكلورية لتلاميذ المدارس يرتدون فيها الزي الفرعوني، فرقة مكتبة مصر العامة وتلاميذ المدارس، وحملة الأعلام من الشباب والرياضة.

زراعة شجرة في ساحة معبد الكرنك

وأضاف مدير عام التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، في تصريح لـ«الوطن»، أن برنامج الاحتفالية سيتضمن أيضا زراعة شجرة بساحة المعبد بمناسبة السياحة والاستثمار الأخضر، ثم تنتهي الاحتفالية الصباحية، وفي المساء سيجري إضاءة معبد الكرنك بمشاركة قطاع الصوت والضوء، وإقامة ندوة ثقافية سياحية وأثرية بمكتبة مصر العامة.