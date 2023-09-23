خبير مناخ: الذكاء الاصطناعي يسهم في الحد من أضرار التقلبات الجوية

قال الدكتور علي قطب، الخبير في المناخ، إن الذكاء الاصطناعي له دور في مواجهة التقلبات الجوية بصفة عامة، والتنبؤ بها مكانًا وزمانًا، وكذلك قوتها وفترتها الزمنية.

وأضاف، أنه لا نستطيع أن نمنع الظواهر الجوية ولكن يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي التقليل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتطرفة وبصفة عامة.

رصد الفيضانات والعواصف

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه عندما نستطيع الكشف ومعرفة أن هناك ظاهرة جوية من إعصار أو عاصفة أو فيضانات قد تحدث نتيجة ارتفاع سطح المحيط، أو نتيجة لزيادة نسبة التبخر أو منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أو نتيجة لمناطق لا يستطيع العنصر البشري أن يرصد فيها هذه العناصر، ففي هذه الحالة يتدخل الذكاء الاصطناعي الذي يصل دوره لما بين 25 إلى 30%.

الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تمويل دولي

وأوضح أستاذ المناخ، أنه عند اكتشاف حدوث هذه الظاهرة قبل حدوثها بوقتٍ كافٍ بأسبوع يتم تحذير سكان هذه المناطق بإخلاء المواطنين تمامًا من هذه المنطقة، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل دولي، لأنها تحتاج إلى أجهزة حديثة وتدريب قوى وأماكن معينة.