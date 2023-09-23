«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط نسبي لحركة الرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وذلك بمعدل درجتين مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة، مناشدة المواطنين بتجنب أشعة الشمس المباشرة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر » المذاع على القناة الأولى، أنه مع فترات الليل يشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة مع أجواء لطيفة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة أن هناك نشاطا نسبيا للرياح يعمل على تقليل نسب الرطوبة في الجو.

بداية فصل الخريف

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يبدأ اليوم، والذي يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، منوهة بعدم وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانًا بتفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.