تحارب الزواج المبكر.. 10 معلومات عن مبادرة «من حقها أن تحميها» بأسوان

أطلقت محافظة أسوان فعاليات مبادرة «من حقها أن تحميها»، التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، في عدد من مراكز ومدن محافظة أسوان.

تأتي المبادرة في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، لتعزيز دور وحدات السكان في تسريع الاستجابة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظة، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس وحدة السكان المركزية في الوزارة.

10 معلومات عن مبادرة محافظة أسوان

ترصد «الوطن» 10 معلومات عن مبادرة محافظة أسوان «من حقها أن تحميها» التي تستهدف حماية الفتيات من الزواج المبكر.

1. تم إطلاق المبادرة بعنوان «من حقها أن تحميها» في مدينة دراو بمحافظة أسوان.

2. تهدف المبادرة إلى مكافحة الزواج المبكر للفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة في مركز دراو.

3. شهد حفل إطلاق المبادرة حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك كمال حلمى، رئيس مركز ومدينة دراو، وفاطمة فتحي مقرر اللجنة السكانية، وممثل من الأزهر الشريف والإدارة الصحية.

4. تستهدف المبادرة سكان القرى في مركز دراو، وتهدف إلى توعية الإناث بأضرار وخطورة الزواج المبكر على صحتهن وحقوقهن.

5. تعمل المبادرة على توفير معلومات حول الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً.

6. تسعى المبادرة لتعزيز وعي الفتيات بأهمية تأخير الزواج والحمل المبكر؛ نظرًا لمخاطرهما على صحة الأم والطفل.

7. المبادرة تُسلط الضوء على عدم نضج الكثير من الفتيات بدنيًا ونفسيًا للتعامل مع الزواج والأمومة في سن مبكرة.

8. بالإضافة إلى ذلك، تستمر مبادرة «صحتي سر سعادتي»، في نشر التوعية بمخاطر الإدمان وتأثيره السلبي على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره.

9. تقوم المبادرة بتنظيم فعالياتها داخل الوحدات المحلية لقرى أبو سمبل وعنيبة في مركز نصر النوبة.

10. تتولى رانيا مغربي رئيس وحدة السكان بالمحافظة متابعة المبادرة «من حقها أن تحميها»، في مدينة دراو.