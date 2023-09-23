آخرها تسونامي اليابان.. كل ما تريد معرفته عن موجات الموت والدمار (فيديو)

دائمًا ما يكثر الحديث عن موجات تسونامي بعد الإعلان عن الزلازل ويتذكر وقتها الجميع موجات تسونامي اليابان المدمرة والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمشردين.

حدث 58 كارثة تسونامي أخرهم تسونامي اليابان

وبحسب تعريف الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن أمواج تسونامي نادرة الحدوث، ولكن يمكن أن تكون قاتلة للغاية، لافتة إلى أن خلال الـ100 سنة الماضية، أدى حدوث 58 كارثة للتسونامي إلى وفاة أكثر من 260 ألف شخص، أو ما معدله 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى أخرهم تسونامي اليابان.

وكلمة تسونامي مرتبطة باليابان لأنها كلمة يابانية تتكون من مقطعين تسو بمعنى الميناء ونامي بمعنى موجة، وعبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة التي أنشأتها اضطرابات تحت الماء ولها عادة علاقة مع الزلازل التي تحدث في الأسفل أو بالقرب من المحيط.

تظهر موجات تسونامي في كثير من الأحيان كجدران من الماء

ويمكن أن تتسبب ثوران البراكين والانهيارات الأرضية الغواصة، وتساقط الصخور الساحلية أيضا في تولد تسونامي، كما يمكن لكويكب كبير أن يؤثر على المحيط.

وتظهر موجات تسونامي في كثير من الأحيان كجدران من الماء ويمكن أن تهاجم الشاطئ وتصبح خطرة لعدة ساعات، مع قدوم موجات كل 5 إلى 60 دقيقة، وعادة لا تكون الموجة الأولى هي الأكبر، ولكن غالبا ما تكون الموجة الثانية أو الثالثة او الرابعة أو حتى الموجات اللاحقة هي الأكبر، كما حدث في تسونامي اليابان.

تحدث موجات تسونامي بسبب الزلازل مثلما حدث في تسونامي اليابان

وتحدث موجات تسونامي بسبب الزلازل مثلما حدث في تسونامي اليابان ولا تتسبب كل الزلازل في حدوث التسونامي ولكن هناك أربعة شروط لازمة لتتسبب الزلازل في حدوث تسونامي ومنها أن يحدث الزلزال تحت المحيط أو لنتيجة لانزلاق المواد في المحيط وأن يكون بقوة لا تقل عن 6.5 على مقياس ريختر وأن يمزق الزلزال سطح الأرض، وان يحدث في عمق ضحل - أقل من 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.

كما تسبب الانهيارات الأرضية موجات تسونامي وكذلك الثورات البركانية وأيضًا اصطدام كويكب أو نيزك بالأرض وهو أمر نادر الحدوث.

عام 1883 تم تسجيل أكبر تسونامي وأكثرها تدميرا على الاطلاق

في 26 أغسطس 1883، تم تسجيل أكبر تسونامي وأكثرها تدميرا على الاطلاق في بعد انفجار وانهيار بركان كراكاتوا في إندونيسيا، ووصلت موجات لـ41 متر، ودمرت المدن والقرى الساحلية على طول مضيق سوندا في كل من جزيرتي جاوة وسومطرة، وتسببت في مقتل 36417 شخصا.

وأدى التسونامي في المحيط الهندي في ديسمبر 2004 إلى أكبر عدد من الوفيات في تلك الفترة وتسبب ما يقدر بـ227000 حالة وفاة في 14 بلدا، حيث كانت اندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند الأكثر تضررا.