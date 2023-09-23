«القومي للبحوث» يطلق قافلة طبية في أطفيح

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة في خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم القوافل الخدمية، لافتًا إلى أنَّ المشاركة المجتمعية تعد من أهم وظائف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ لقدرتها على تقديم حلول تسهم في بناء المجتمع وحل مشكلاته، وكذا توظيف الإمكانات المادية والخبرات البشرية التي تمتلكها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة المواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة.

وأشار حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى تنظيم المركز قافلة طبية إلى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة نبيلة عبد المقصود.

وأشار إلى أنَّ تنظيم القافلة الطبية جاء استمرارًا للدور المجتمعي للمركز في تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي القرى الأكثر احتياجًا؛ لإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأوضح القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث أن القافلة تضمنت أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد، لافتًا إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وأضاف أنَّه رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء)، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة 3700 مريض.