هل الزوائد الجلدية تسبب أمراضا خطيرة؟.. احذر الطرق الخاطئة لإزالتها

العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو الشباب، يعانون من ظهور زوائد جلدية في مختلف أجزاء الجسد، مما تسبب لهم حالة من الحيرة عن سبب ظهورها في هذا التوقيت، أو كيف يتم إزالتها حتى لا تظهر مرة أخرى، فضلا عن خوفهم بسبب ظهورها المفاجئ إذا كان بسبب مرض خطير، أو تسبب مرض ما.

أسباب انتشار الزوائد الجلدية

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية، أن ظهور الزوائد الجلدية في بعض أماكن الجسد، هو مرض شائع نسبة حدوثه كبيرة سواء في السيدات أو الرجال، مشيرة إلى أنها تزداد في الظهور مع تقدم الإنسان في العمر عادة، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي تكثر من ظهورها.

وأضافت «سند» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك أسبابا عديدة تتسبب في ظهور الزوائد الجلدية منها السمنة والحمل والإصابة بمرض السكر، موضحة أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن ظهور يرتبط بأمراض فيروسية، إلا أن هذا لم يثبت فعليًا، كما أن ظهورها لا يرتبط بأمراض خطيرة أو تسبب أي نوع من الأمراض.

هل الزوائد الجلدية تسبب أمراض خطيرة

وتابعت استشاري الجلدية، أن هذه الزوائد ليست معدية، وتظهر في أماكن مختلفة في الجسد، إلا أن أكثر الأماكن انتشارًا في الظهور هي الرقبة والوجه وتحت الإبط، مشيرة إلى أن طرق علاجها مختلفة خاصة أنها جزء متحرك في الجسد، إلا أن البعض يلجأ للعلاج التقليدي الذي يسبب التهابات في منطقة الإصابة وما حولها.

اختناق الزوائد الجلدية بشعرة أو خيط من الملابس، هي إحدى الطرق الخاطئة في العلاج، خاصة أنه يؤدي إلى إغلاق الأوعية الدموية مما يسبب التهابات وتضخم في المنطقة المصابة، كما يلجأ البعض لإزالتها بالكي الكيميائي مثل مادة «روح الخل» مما يؤدي إلى التهاب في الجلد السليم، لكن الطرق الصحيحة في علاجها هي الإزالة بالليزر أو الكي الكهربائي، وفق ما روته «سند».