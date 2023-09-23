محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء عدد من المحاور المرورية بأبو النمرس والحوامدية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من المحاور المرورية الجاري تنفيذها بطريق مصر أسيوط الزراعي، نطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

المحافظ يشدد على إزالة التعديات

وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن الواقع بنطاقها المشروعات بسرعة إزالة التعديات والمنشأت المتعارضة معها لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من الإنتهاء من القطاعات المتبقية .

كما وجه المحافظ مسؤولى الشركات المنفذة بمنع تراكم أية مخلفات بمواقع العمل ورفعها أولا بأول للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس، ووصلة محور حسب الله الكفراوى نطاق أبو النمرس وأعمال تطوير ورصف طريق أبو ربع، بمدخل مركز ومدينة البدرشين.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية تلك المحاور في دعم السيولة المرورية بالقطاع الواقع جنوب المحافظة، والربط بين المراكز وبعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين، لافتًا إلى أن إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس يساهم في نقل الحركة من طريق مصر أسيوط أعلى السكة الحديد حفاظاً على سلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه جار أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية استكمالاً لما تشهده مدينة البدرشين من دعم لمنظومة الطرق.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ومبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وهاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية ومحمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة البدرشين.