ضوابط تراخيص البناء.. تأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة

هناك عدد من الضوابط التي تضمنها القانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بإصدار قانون البناء والموافقة على طلبات تراخيص البناء والبت فيها من قبل الجهة التي يُسمح لها بذلك.

تراخيص البناء

ووفقًا للقانون الخاص بـ تراخيص البناء، فإنَّه يستلزم إصدار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وبعدها تعتمد الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تلك الشهادة، وإصدار الترخيص الخاص بالبناء في مادة لا تجاوز الثلاثين يومًا من وقت ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد.

استيفاء المستندات المطلوبة

وحتى يتمّ إصدار تراخيص البناء لابد من التأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة، وعدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، ويكون مسئولًا عن سلامة تلك المستندات ومطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية المهندس أو المكتب الهندسي.

وبالنسبة للائحة التنفيذية الخاصة بقانون تراخيص البناء يتم تحديد المكاتب الهندسية والمهندسين لاكتمال المعايير الخاصة بالقانون، ويعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.