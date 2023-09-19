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«الجيزة»: إزالة مخالفات بناء ورفع 225 حالة إشغال في حملات بحي العجوزة

كتب:

سلامة عامر
11:07 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رفع مخلفات البناء

رفع مخلفات البناء

شنت أجهزة حي العجوزة بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق ورفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، بالإضافة لمتابعة تفعيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت والشوارع والميادين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد المخالفات وإزالة التعديات على الطرق، بإشراف اللواء ياسر سامي مدين رئيس حي العجوزة.

إزالة غرفة بالمسافة الجانبية لعقار بشارع دمشق

تمكنت الحملات التي تمت بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء، من إزالة غرفة بالمسافة الجانبية لعقار بشارع دمشق دون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى القيام بحملة مكبرة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والصحة، للتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين ومراجعة تاريخ الصلاحية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع

كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات ببعض الشوارع بقطاع العجوزة وأرض اللواء، وإزالة الحواجز الحديدية والبلدورات والكتل الأسمنتية أثناء سير الحملات التي تعوق سير المشاة والحركة المرورية، حيث تم رفع 225 حالة إشغال متنوعة، بجانب القيام بحملة ليلية والمرور الميداني ليلاً لإلزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.