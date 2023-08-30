سكرتير عام البحيرة يناقش إجراءات تراخيص البناء وعمل المطابقات الخاصة بالتصالح

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا بحضور أعضاء لجنة الهيئة الهندسية، لعرض أهم النقاط الأساسية والإجراءات التي يجب إتباعها في تراخيص البناء وعمل المطابقات الخاصة بنماذج التصالح والبروتوكول الخاص بين المطارات والهيئة الهندسية في التراخيص الخاصة بنطاق كيلو متر وكذلك المخالفات في هذا النطاق.

مناقشة معوقات التصالح على البناء في البحيرة

وأكد السكرتير العام للمحافظة اهتمام الدولة المصرية بمنظومة البناء والتصالحات على المباني المخالفة للتيسير على المواطنين، وشهد الاجتماع فتح باب النقاش والاستفسارات عن أهم المعوقات التي تواجه منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة.

التصدي لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية في البحيرة

وأوضح السكرتير العام أن محافظة البحيرة تبذل جهوداً فى التصدي بكل حزم لكافة مخالفات البناء، موجهاً أعضاء لجنة الهيئة الهندسية بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر لإزالة أي تعديات في المهد.