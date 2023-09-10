تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص البناء والعمارات السكنية في أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، زيارة تفقدية سيرا على الأقدام، بدءًا من مدخل منطقة عزبة العسكر، وصولًا إلى مناطق الرضوانية والتجاريين وكذلك منطقة الحصايا والنفق، وعدد من الشوارع الداخلية بمختلف الأحياء السكنية.

وكلّف «عطية» بتشكيل لجنة مكونة من السكرتير العام ومسؤولي الوحدة المحلية وجميع الجهات المختصة، لمراجعة تراخيص المباني والإنشاءات بالكامل في العمارات والوحدات السكنية بمناطق جنوب وشرق وغرب أسوان، على أن تتولى اللجان مراجعة وفحص جميع طلبات التصالح والتراخيص القديمة للبناء، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة لإصدار التراخيص.

رصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري

وشدد «عطية» على ضرورة إعداد تقرير تفصيلي وشامل يتضمن جميع الملاحظات والتوصيات، وتقديمه له شخصيًا بأسرع وقت ممكن ليتم التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تساهل أي موظف في إنهاء إجراءات الترخيص أو التقنين لأي عقار دون وجه حق، أو في حالة التعدي على خطوط التنظيم أو عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة.

وأصدر محافظ أسوان تعليماته بعدم التعدي على الطرق العامة من قبل الباعة الجائلين، مؤكدا على أهمية الالتزام بخطوط التنظيم المحددة لهم.

التصدي للنباشين والتعامل مع أعطال شبكات المياه

وأشار المحافظ إلى أهمية تنظيم عمليات رفع تراكمات القمامة والمخالفات على أساس يومي، والعمل على القضاء على تجمعات القمامة نتيجة لعدم الوعي من بعض المواطنين مؤكدا على ضرورة التصدي لظاهرة النباشين والتعامل السريع مع أي كسور أو تسرب في شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطية الأسلاك المكشوفة على أعمدة الإنارة.