ميناء دمياط يستقبل 9729 رأس ماشية و62 ألف طن بضائع

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنَّ الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11601 طن تشمل 6372 طن يوريا و1958 طن رمل و1061 طن ملح و2210 أطنان بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62170 طنا، تشمل 11550 طن خردة و1010 طن خشب زان و11850 طن كسب صويا و12775 طن قمح و10000 طن سكر و1200 طن فلور سبار و8542 طن حديد و2000 طن بضائع متنوعة و9729 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 3243 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 300 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 17573 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386974 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2719 شاحنة.