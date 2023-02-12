طائرة مساعدات هندية تصل إلى مطار دمشق للمتضررين من زلزال سوريا

وصلت طائرة هندية إلى «مطار دمشق الدولي» تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من زلزال سوريا، الذي تعرضت له البلاد، فجر يوم الإثنين الماضي.

حصيلة ضحايا زلزال سوريا: 5200 قتيل

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال سوريا إلى 5200 قتيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، طلبت مصادر أممية، طلبت من «الهلال الأحمر السوري»، تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية، كانت مقررة اليوم الأحد، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، دون توضيح الأسباب.

وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة، تطلب فيها منظمة «الأمم المتحدة» من «دمشق» و«الهلال الأحمر السوري» تأجيل تسيير القافلة باتجاه معبر «سراقب -ترنبة» بريف إدلب الشرقي.

وفي وقت سابق، سيرت جمعية «القدس الخيرية»، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 6 شاحنات للمتضررين من زلزال سوريا في «محافظة اللاذقية» شمال غرب سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الإيطالية في العاصمة السورية «دمشق»، ماسيميليانو دانتونو لوكالة «رويترز» للأنباء، إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية تزن 30 طنا وصلت إلى العاصمة اللبنانية «بيروت».

شحنة المساعدات الإيطالية شملت 4 سيارات إسعاف

وأشار دانتونو، إلى أن شحنة المساعدات الموجهة إلى سوريا، تشمل 4 سيارات إسعاف و13 حاوية من المعدات الطبية، مضيفا أن فريقا من 4 أطباء في طريقه لمناطق سيطرة «دمشق»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ولقى 7 عراقيين، مصرعه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأشار القائم بالأعمال العراقي في العاصمة «أنقرة» خليل إبراهيم، في تصريح لقناة «العراقية» الإخبارية، إلى وجود 8 آخرون لا تعرف السلطات مصيرهم.