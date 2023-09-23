«طاقة النواب»: مصر تتجه لتكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر 

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر المناخ cop 27، الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي تدخل حيز التنفيذ مع شركات عالمية كبرى.

توطين صناعة الهيدروجين الأخضر

وأضاف «عوض الله» في بيان له منذ قليل، إنه في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر انعقد الاجتماع الأول لـ«المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي وهي خطوة مهمة، إذ سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على المشروعات، خاصة أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر أيضًا خلال الفترة المقبلة، إذ وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية» لتلقي طلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر واستصدار الموافقات المطلوبة، بعد التواصل مع باقي الجهات المعنية، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك مع ضمان سرعة كافة الإجراءات.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

واكد «عوض الله» أن الدولة ستقدم حوافز مقترحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر أعلنت عنها الحكومة، ومنها منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق حزمة حوافز استثنائية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية في هذا المجال.