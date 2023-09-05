«كتلة الحوار الوطني» توصي بخفض ضريبة القيمة المضافة للتخفيف عن المواطن

قال الدكتور رامي الجالي الباحث الاقتصادي ممثل كتلة الحوار الوطني، إن الطلب أو زيادة السيولة في السوق، أحد أسباب ارتفاع الأسعار لأن البنك المركزي رفع الفائدة 11% منذ بداية 2022 إلى الآن بدافع امتصاص السيولة، إلا أن التضخم ارتفع متخطيا 40%.

وأشار «الجالي» خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني إلى أن نقص المعروض من السلع في السوق نتيجة إجراءات خاطئة كانت لمحاولة تخفيض فاتورة الاستيراد، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة نتيجة التعويم، بالإضافة إلى انعدام فعالية الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك، وجميعها أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

وأوصى الدكتور رامي الجالي بالآتي:

- المحافظة على أسعار الفائدة في حدود آمنة.

- استقرار أسعار الصرف وأداء العملة لتجنب ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع فاتورة الاستيراد.

- خفض ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المواطن بالكامل.

- ضبط نسب المعروض النقدي.