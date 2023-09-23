فحص 6887 مجرى مائيا ضمن حملات مكافحة ناقلات الأمراض المتوطنة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة والترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، وفقا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مثل هذه الحملات خاصة في فصل الصيف، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف أعمال الترصد الحشري

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، على مدار شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ومكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6875 كيلومترا باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كيلومتر وتعفير مساحة 2070 كيلومترا لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

مكافحة الحشرات الناقلة للملاريا

وأوضحت الدكتورة رندا خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، أنه تم رش مساحة 159600 مترا مربعا من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 943 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 6887 مجرى مائيا بأطوال 9140 كيلومترا، وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعلاج ميكانيكي لعدد 60 مجرى مائيا بأطوال 167 كيلومترا.

وأضافت أنه تم فحص 52115 عينة بالعيادات الخارجية و32656 عينة عشوائية، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها طفيليات معوية 99046، وفحص 2999 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، مؤكدة علاج 12368 حالة طفيليات معوية و26 حالة بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي على أعمال مكافحة الملاريا والتدريب على أعمال مكافحة القواقع و196 زيارة إشرافية لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية.