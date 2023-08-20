انطلاق المرحلة الأولى لحملة القضاء على البلهارسيا في 5 مدن بكفر الشيخ

أطلقت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، بدءًا من اليوم الأحد، وتستهدف في مرحلتها الأولى خمسة مراكز ومدن هي كفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وفوه، وسيدي غازي، ويشارك في الحملة 60 فريقًا متحركًا لتغطية جميع بؤر الإصابة في هذه المراكز والمدن الخمسة.

المرحلة الأولى لحملة القضاء على البلهارسيا

وقامت وكيل الوزارة، بزيارة وحدة المرابعين الصحية التابعة للإدارة الصحية بكفر الشيخ، برفقة الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، لمتابعة فعاليات المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على البلهارسيا.

إجراء مسح ميداني لـ10% من سكان ريف كفر الشيخ

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، علي أهمية الحملة، وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوصول إلى جميع المصابين، وتقديم العلاج المناسب لهم، لافتةً أنّ الحملة تستهدف إجراء مسح ميداني لـ10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، لعلاج الحالات الإيجابية للبلهارسيا.

استمرار فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»

وفي سياق آخر، نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حملة تطوعية للتبرع بالدم في قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق، ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة».

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في التضحية بجزء من دمائهم لإنقاذ أرواح المرضى والمصابين، كما اتخذت الحملة جميع الإجراءات الصحية والوقائية لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين من الدم.