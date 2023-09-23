إزالة 133 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين.

إزالة تعديات في مراكز شمال المنيا

وأزالت الوحدات المحلية فى مراكز شمال المنيا، وتحديدا في سمالوط والعدوة، 52 حالة تعد، منها 9 حالات بقرى تلة والبرجاية وبنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان وصفط الشرقية وحى غرب مدينة المنيا، و14 حالة تعد بقرى قلوصنا وشوشة وطحا الأعمدة ومنقطين وحى شمال مدينة سمالوط، و29 حالة تم إزالتها فى المهد بمركز العدوة.

حملة إزالات في مركز بني مزار

كما تمكنت الوحدات المحلية بمركزي بنى مزار ومطاى من إزالة 81 حالة تعد منها 60 حالة بقرى صندفا وأبوجرج وبنى على والحسينية وأحياء مدينة بنى مزار، و21 حالة بمركز مطاى فى قريتى أبو عزيز ومنبال وحى شرق وغرب المدينة.