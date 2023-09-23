محافظ الشرقية يشارك بمعرض الصين والدول العربية السادس في نينغشيا

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع الحكومتين المصرية والصينية، ما كان له عظيم الأثر في جذب مزيد من الاستثمارات الصينية داخل مصر، مؤكداً تقديم كافة سُبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يُساهم في تحسين مستوى الدخل والناتج القومي.

فعاليات معرض الصين والدول العربية في نينغشيا

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات معرض الصين والدول العربية السادس «الأحلام تُنير مستقبل مشتركاً»، المُقام في منطقه نينغشيا بدولة الصين الشعبية، بحضور تشانغ يوبو، نائب أمين لجنة نينغشيا للحزب الشيوعي الصيني وحاكم منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، وتشنغ جيان بانغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني ومستدروين عبده، رئيس جمعية اتحاد جزر القمر، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وعدد من الوفود المشاركة من الدول العربية.

زيارات تبادلية بين الجانبين

وأوضح محافظ الشرقية أنه جرى الاتفاق علي تنظيم زيارات تبادلية بين الجانبين لدراسة الوضع القائم والبدء في إعداد التصورات اللازمة للبدء في إعداد التصورات والدراسات اللازمة لإنشاء مصنع للاستفادة من المخلفات الصلبة وتحقيق عائد اقتصادي.

تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية

كما قام محافظ الشرقية بزيارة لشركة Waste Management والتي تعمل في مجالات الاستثمار والبناء والتشغيل والتحويل الفني لمشاريع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية، وتغطي استثمار وبناء وتشغيل المناطق الصناعية الوريدية، والتوريد الكامل لمعدات الحرق والتقنيات الرئيسية، والتخلص من الحمأة ومخلفات البناء ومعالجة التربة وحلول الطاقة الجديدة ومجالات الأعمال الأخرى.

تقديم عرض للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الشرقية

وأشار «غراب» إلى أن زيارته للشركة شملت تقديم عرض للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض محافظة الشرقية التي تضم 4 مدن صناعية تزخر بالعديد من المصانع والشركات، مضيفا: «نرحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية في كافه القطاعات بما يعود على تحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.»

وأكد «غراب» أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار، باعتباره يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسعى جاهدةً لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لدفع عجلة الإنتاج، وتحسين الدخل.