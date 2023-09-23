نائب محافظ الشرقية: تنظيم ندوات وورش عمل للتأكد من عدم تعرض الأطفال للعنف

أعلنت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالشرقية، قيام الوحدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بتنفيذ ندوة توعوية بعنوان «حقوق الطفل وحق الأمومة من أجل الطفولة»، للحديث عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل في رسم السياسة الخاصة بالطفل والتنسيق لصالحه على المستويات المحلية والوطنية، وكذلك الآليات القانونية «الوطنية والدولية والإقليمية» التي تدعم حقوق الطفل، بالإضافة إلى استعراض حقوق الأطفال الفقراء وحقوق الطفل المختلفة في «رعاية الأمومة وحماية الطفولة - المشاركة في صنع القرار من خلال ممارسة العمل الاجتماعي - التعليم والثقافة والترفيه - الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء».

مراجعة كيفية إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه عقب الانتهاء من الندوة قامت الوحدة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة بعقد اجتماع لمناقشة آخر المستجدات في استقبال البلاغات وكيفية تقديم أوجه الدعم لحالات الأطفال ومراجعة كيفية إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر مع التعريف بطرق وضع خطة للرعاية الكاملة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ومراجعة تقارير النيابة وكيفية التعامل مع حالات الخطر المحدق ومناقشة المادة 96 و97 من قانون الطفل المصري والكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام بشأن تفعيل لجان حماية الطفل وكل ما يستجد من أمور خاصة بوحدات حماية الطفل.

التأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة للعنف

وأشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الانضمام للندوات وورش العمل للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية، وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.