«بيطري الشرقية» يحصن 189 ألف طائر ضد الإنفلونزا والأمراض الوبائية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تحصين 189 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية.

تحصين 189 ألف طائر

ومن جانبه، أشار اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية، إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتحصين 93 ألفا و820 طائرا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور، و95 ألفا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات، بإجمالي تحصين 189 ألفا و20 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 1950 منزلا بالقرى والمدن و مزارع الدواجن.

سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن وعددها 63 مزرعة من خلالها تم أخذ 415 مسحة لإجمالي عدد الطيور، بالإضافة إلى استخراج 608 تصاريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ19 مزرعة سمكية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بتنظيم 513 ندوة وجولة إرشادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 1100 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و95 لقاء مكتبيا للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة.