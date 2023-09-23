الكاتبة سماح عبد العاطي تتحدث عن مئوية الأستاذ هيكل بملعب الفن.. الليلة على «راديو أون»

يحتفي برنامج «ملعب الفن» علي الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، بمئوية الأستاذ هيكل ساحر الصحافة المصرية والعربية على راديو «أون سبورت إف»، و الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار.

يستضيف برنامج ملعب الفن الليلة الكاتبة الصحفية سماح عبد العاطي مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، للحديث عن الأستاذ محمد حسنين هيكل، وتحكي العديد من الأسرار والكواليس التي تذاع لأول مرة عن الأستاذ «هيكل»، عن النشأة والتربية والظروف التي دفعت به للعمل الصحفي، وعن علاقته بالرئيسين جمال عبد الناصر ثم أنور السادات، وعدد من الشخصيات السياسية البازرة عالميا وعربيا مثل نهرو، خرشوف، وتيتو، والملك حسين، والملك الحسن.

كما تحكي الكاتبة الصحفية سماح عبد العاطي عن الجانب الآخر في حياة الأستاذ هيكل، وهو حبه للفن والموسيقى والسينما، وقصته وغرامه بالشعر العربي القديم.

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو أون سبورت إف إم على الهواء مباشرة، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره أشرف شرف.