«ملعب الفن» يحتفي بعيد ميلاد أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس الليلة

يحتفي برنامج «ملعب الفن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، الليلة، بعيد ميلاد أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس الـ99، وذلك على راديو «أون سبورت إف إم»، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الـ11 مساءً، ويستضيف البرنامج نجل محمد فؤاد المهندس، الذي يحكي العديد من الأسرار والكواليس التي تُذاع لأول مرة مثل سر تعصب والده الكبير لنادي الزمالك، وأقرب لاعبي كرة القدم لقلبه.

المهندس الابن يكشف حكايات فنية ومسرحية في حياة والده الراحل

كما يكشف المهندس الابن العديد من الحكايات الفنية والمسرحية، ولماذا ظل والده مدينًا للمسرح على الرغم من شهرته الكبيرة في عالم السينما، ولماذا قال والده على النجم الكبير عادل إمام حينما سُئل أنَّه «تلميذه النجيب».

برنامج ملعب الفن يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو «أون سبورت إف إم» في تمام الساعة الـ11 مساءً، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.