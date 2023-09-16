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الكاتب الصحفي عبدالله غلوش ضيف «ملعب الفن» على راديو «on sport fm» الليلة

كتب:

شريف سليمان
04:04 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفي عمار

الكاتب الصحفي مصطفي عمار

يحل الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، الليلة، ضيفًا على برنامج «ملعب الفن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على الهواء مباشرة في تمام الساعة 11 مساءً، على راديو «on sport fm».

يتحدث «غلوش»، عن اختبارات «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني، ويكشف لـ«ملعب الفن» العديد من الأسرار والحكايات التي تُذاع لأول مرة عن كيفية الاختبارات في كل محافظات مصر، ولماذا تصدّر برنامج «تريند» كل مواقع البحث في مصر بعد إذاعة حلقته الأولى.

برنامج «ملعب الفن» يذاع يومي السبت و الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الـ11 مساءا على راديو«on sport fm» على الهواء مباشرة، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.

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