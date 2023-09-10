لينا شاماميان في «ملعب الفن» مع مصطفى عمار.. الليلة على راديو أون سبورت إف إم

تحل النجمة السورية لينا شاماميان، الليلة على الهواء مباشرة، ببرنامج ملعب الفن على راديو أون سبورت إف إم، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

تتحدث لينا عن حفلها الأخير والنجاح المدوي له بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 التى انتهت فعالياتها منذ عدة أيام.

كواليس أغاني شاماميان الأخيرة

كما تكشف شاماميان عن كواليس أغانيها الأخيرة وردود الفعل حول تعزلها في الرجل المصري على مواقع السوشيال ميديا.

وتوضح الفنانة السورية الأصل سر إتقانها الغناء باللهجة الأرمينية والعراقية وسر تحولها من التجارة للموسيقى.

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو أون سبورت إف إم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة من تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.