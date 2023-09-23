المشير أحمد بدوي: جميع دبابات العدو التي حاولت دخول السويس في حرب أكتوبر دُمرت «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو عن المشير أحمد بدوي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد، وذلك ضمن احتفالات مصر باليوبيل الذهبي للحرب هذا العام، تحت شعار: «نصر أكتوبر 1973.. 50 عامًا من العزة».

وتضمن الفيديو حديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع المشير أحمد بدوي في جلسة مجلس الشعب يوم 19 فبراير 1974؛ حيث قال له: «تبلغت إليك الأوامر الخاصة بالصمود، وادعى العدو أن السويس احتلت.. هل احتلت السويس؟»، ليرد المشير أحمد بدوي: «لم يتمكن العدو من احتلال السويس، ودمرت جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدًا».

واشتمل الفيديو على حديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات للمشير أحمد بدوي، وقال له: «كانت قوات بدر تحت قيادتك حول 50 ألف بأسلحة ومعداتها.. هل حافظت على المعدات والأسلحة؟!»، ليرد: «حافظت على جميع معداتي واسلحتي، وقاتلت العدو بعنف، ورديت على جميع اشتباكاته بعنف، وطورت الهجوم وكسبت أراضي جديدة».

وقال الرئيس السادات في جلسة مجلس الشعب ذاتها، إن الجيش الثالث الميداني الذي قيل عنه إنه محاصر، ولقائده أحمد بدوي الذي رقاه وهو في الحصار قائدًا للجيش، هو الجيش الذي حمى السويس وصمد وضرب أروع أمثلة البطولة والفداء والصمود ولقائده أحمد بدوي له تقديري وتقديركم جميعًا تعبيرًا عن تقدير الوطن كله.

وتضمن الفيديو كلمة للمشير أحمد بدوي في احتفالات نصر أكتوبر المجيد عام 1980، قال فيها، إن مصر في الحرب قالت للعالم كله، إن رصيدها من الصبر على استمرار العدوان قد نفذ، وانها تخوض الحرب ليس باعتبارها هدف أو غاية ولكنها وسيلة حتمية وطريق وحيد إلى رحاب الحرية والأمن والعزة.