فيديو للفريق سعد الشاذلي في ذكرى النصر: أداؤنا في حرب أكتوبر كان رائعا

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، الفيديو الرسمي الثالث في الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تحتفل مصر بها هذا العام تحت شعار: «نصر أكتوبر 1973.. 50 عامًا من العزة».

بدأ الفيديو بشهادة من الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، قال خلالها إن الأداء خلال يوم 6 أكتوبر كان «رائعًا».

وقال الفريق سعد مأمون، قائد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر المجيدة، إن 19 ألف و800 مقاتل كانوا على الضفة الشرقية لقناة السويس في الدقائق الأولى للحرب.

وأشار الفريق فؤاد عزيز غالي، قائد الفرقة 18 مشاة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، إلى أن مفارز القتال المكلفة باقتحام النقاط الحصينة تهاجم، ثم تعليق صوتي للمشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة إبان الحرب، قال خلاله إن خط بارليف سقط خلال 18 ساعة من العملية الهجومية.