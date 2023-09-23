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القوات المسلحة في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر: 50 عامًا من العزة (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
03:36 م | السبت 23 سبتمبر 2023
لوجو الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

لوجو الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، قبل قليل، أول فيديو رسمي لإحياء احتفال مصر بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تحتفل بها مصر تحت شعار: «نصر أكتوبر 1973.. 50 عامًا من العزة».

بدأ الفيديو بفيديوهات تظهر الإرادة الشعبية للحرب وتحرير الأرض، وتأكيد الرئيس الراحل أنور السادات، أننا سنحارب مهما كانت التكلفة، والتأكيد على أن المصري ليس من عادته أن يقبل الهزيمة.

 

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إن الحرب كانت من أيام العزة والكرامة، وتغير فيها مجرى التاريخ، عندما اقتحم جيش مصر قناة السويس، وحطم خط بارليف، وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.