مدير مدرسة بالإسماعيلية: الدولة تولي اهتماما بالبسطاء وأسست مشروعات عملاقة

قال جمال بخيت، مدير مدرسة في محافظة الإسماعيلية، إن الله منّ على مصر بقائد دعم الشعب المصري بكل قوة، ودعم الدولة المصرية، ونجح في تحقيق الأسس والمقومات لمصر كدولة حديثة.

وأضاف بخيت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسس لمشروعات قومية تخدم الأجيال المقبلة، على مدار السنوات الماضية نجحت في تغيير مكانة مصر بين الدول العربية والإفريقية وأعادت مصر لمكانتها العالمية.

خدمات تصل للمواطن

وتابع مدير المدرسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخدم بشكل كبير المواطن البسيط وأصبحت الخدمات المختلفة تصل إلى المواطن في مكان إقامته كقوافل حياة كريمة الطبية والعلاجية وخدماتها المتكاملة التي تطوف قرى وشوارع مصر.

وأوضح «الخدمات بتوصل لنا ولأهالينا بدون تعب ومشقة ودون أي تكاليف نهائيا وهذا شيء رائع من الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام باعتباره أبا لكل المصريين».

شكر ودعم

وتقدم بخيت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام المتسمر، لدعمه للمواطن المصري في كل المجالات سواء في التعليم والصحة والبنية الأساسية والطرق والمشروعات القومية والتي غيرت حياة المصريين.

وأضاف «هذه المشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس سيتم كتابتها بحروف من نور في سجل التاريخ المصري لما حققته من عوائد كبيرة اقتصاديا واجتماعيا لم تشهدها مصر منذ سنوات طويلة».