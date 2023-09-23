غلق طريق الشيخ مبارك في مركز أبوقرقاص بالمنيا لمدة شهرين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، بعد إعلان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا غلق طريق الشيخ مبارك.

تنفيذ خط طرد صرف صحي

قال محافظ المنيا، إنه سيتم غلق الطريق بدءا من غد الأحد 24 سبتمبر الجاري لمدة شهرين، لاستكمال تنفيذ أعمال خط طرد صرف صحي قرية كوم الزهير المار بهذا الطريق.

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، وجرى توفير عدة طرق بديلة وهي:.

- من الناحية الشمالية الطريق المزدوج من المحيط حتى طريق مصر أسوان.

- من ناحية الحفر طريق المحيط- عزبة الصعايدة - عزبة الباشا.

- ومن الناحية الجانبية طريق الشيخ مبارك.

- عزبة الباشا على ترعة حافظ الغربية.