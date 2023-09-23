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الحكومة الليبية تعلن تنظيم أول مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة المنكوبة 10 أكتوبر

كتب:

أحمد حامد دياب
05:18 م | السبت 23 سبتمبر 2023
مدينة درنة الليبية

مدينة درنة الليبية

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أنها ستنظم في العاشر من أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها واعلنت توجيه دعوة للمجتمع الدولي للمشاركة في إعادة الإعمار. 

الحكومة الليبية تدعو المجتمع الدولي للمشاركة في أعمال المؤتمر

وقالت الحكومة، في بيانها الذي نشرته «سكاي نيوز»: «تدعو الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة».

 وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، كشف حالة المدينة بعد العاصفة دانيال، لافتًا إلى أنها دمرت شبكة الطرق وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها، ونحو 70 في المئة من البنية التحتية.

جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن

يأتي ذلك فيما تستمر عمليات الإغاثة والمساعدات وانتشال الجثث للأسبوع الثاني في درنة، بمشاركة نحو 10 آلاف عسكري، وقال أسامة علي الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي،  إن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن، حيث تم انتشال 200 جثة، ونقلها إلى منطقة مرتوبة لدفنها.

 

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