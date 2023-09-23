مواطنون ليبيون عن المساعدات المصرية لأهالي درنة: «تحيا مصر.. دائماً في القلب»

استعرض تقرير أعده برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc» الإشادات الواسعة من الأشقاء الليبين لمصر على الجهود التي بذلتها لدعم الشعب الليبي، بعد تعرضه لمحنة على خلفية تداعيات العاصفة «دانيال»، ولتتمكن المدن المنكوبة من مواجهة هذه التداعيات، خاصةً «درنه».

آراء الليبيين في المساعدات المصرية: نشكرهم على جهود الإغاثة ودعم شعبنا

ووفقاً للتقرير الذي التقى بالعديد من الأشقاء الليبيين لاستطلاع آرائهم عن مساعدات مصر لليبيا، قال أحد المواطنين: «ليبيا تلقت مساعدات إنسانية ومعدات من مصر التي دؤوبة على تقديم المساعدات لأشقاءها، ووصل إلينا مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة»، وأضاف مواطن ليبي آخر: «نشكر أشقاءنا المصريين على المساعدات لإخوانهم الليبيين، بعد الأحداث المأساوية في درنة.. بارك الله فيهم ونشكرهم على الجهود الإنسانية وأعمال الإغاثة لدعم الشعب الليبي».

أدام الله المحبة.. ومصر وليبيا وحدة

وتابع تقرير «الستات ما يعرفوش يكدبوا» استطلاع الآراء: «نشكر إخواننا في مصر على المجهودات والمساعدات لمدينة درنة والمدن المنكوبة، ونشكرهم شكراً جزيلاً.. أدام الله المحبة بين الدول.. ومصر وليبيا وحدة»، فيما قال آخر: «مصر لم تقصر في المساعدات التي وصلت إلى ليبيا عن طريق البر والجو والبحر، ومصر صاحبة واجب من قديم الزمان، ونقول: تحيا مصر.. تحيا مصر»، «منذ اليوم الأول ومصر قدمت المساعدات للمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وفي هذا اليوم استدعتنا القاعدة البحرية لاستقبال باخرة مصرية تحمل المساعدات».