حالة الطقس في درنة اليوم.. هل تضرب العاصفة دانيال ليبيا مرة أخرى؟

تسببت العاصفة دانيال في دمار شامل، وخلفت أوضاعاً معيشية صعبة في عدد من المدن شرق ليبيا، نتيجة انهيار البنية التحتية والطرق، وأودت بحياة الآلاف من سكان مدينة درنة بشكل خاص، التي أصبحت مدينة منكوبة، وتحولت العديد من المناطق المزدهرة إلى مناطق مدمرة بفعل الكارثة الطبيعية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

صعوبة توقع سيناريو العاصفة دانيال

وكان من الصعب توقع السيناريو الذي حدث بسبب العاصفة دانيال، حتى بالنسبة لأكثر المتشائمين، والبيئة الصحراوية في ليبيا لم تشهد سابقة لكارثة بيئية مثل هذه، لم يكن هناك تاريخ يذكر لوقوع إعصار يحول الوضع رأسًا على عقب، ويتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتحول النهار إلى ظلام تام، هذا الحدث غير المتوقع تسبب في تأثيرات كارثية وتحديات كبيرة للبلاد والسكان.

ومؤخراً، بدأت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أنباء حول تشكل منخفض جوي فوق جزيرة قبرص، قد يتحرك جنوباً باتجاه السواحل الليبية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، مما أثار المخاوف مجدداً من أن تتعرض مناطق السواحل الليبية لعاصفة جديدة، قد تؤدي إلى كارثة أخرى.

المركز الليبي للأرصاد ينفي حدوث تقلبات جوية

ونفى مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، محيي الدين علي، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، صحة هذه الأنباء تماماً، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تقلبات جوية مهمة متوقعة حتى يوم الاثنين المقبل التي ستؤثر على البلاد.

وفقًا لتوقعات إدارة التنبؤات بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في هذه المناطق لتتراوح بين 43 و 39 درجة مئوية، مع وجود رياح نشطة نسبيًا، فيما يتوقع أن يستمر الطقس دون تغير في باقي المناطق.

تحسن الأجواء وتكاثر السحب

وبحسب توقعات إدارة التنبؤات بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في مدن الشمال الشرقي بين 27 و 32 درجة مئوية، في حين تصل إلى 39 درجة مئوية في مناطق الجنوب، وتشير التوقعات إلى أن موجة الحر ستنكسر في مناطق الشمال الغربي يوم السبت المقبل، مما يؤدي إلى تحسن الأجواء وتكاثر السحب، دون أن يتوقع سقوط أمطار.

ورصد خبراء الطقس منخفض جوي في منطقة جنوب اليونان بالمنطقة بينها وإيطاليا، حيث من المرجح اكتمال حركته في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر.