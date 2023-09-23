فرص عمل بملتقى توظيفي في المنيا.. اعرف التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، عن توافر فرص عمل بعدد من الشركات خلال ملتقى توظيفي لعدد من الشركات في المنيا، خلال يومي 30 سبتمبر الجاري والأول من أكتوبر المقبل.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف وشروط التقديم وكيفية التقديم وميعاد ومقر انعقاد الملتقى التوظيفي، وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

ميعاد ومقر انعقاد الملتقى التوظيفي

يوم السبت والأحد 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2023 من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي.

الوظائف المطلوبة

- إحدى شركات التمويل المشاركة في الملتقى تطلب:

1- أخصائي تمويل

- إحدى شركات الأمن والحراسة في الملتقى تطلب:

2- ضباط أمن

3- مدخل بيانات

إحدى الشركات المشاركة في الملتقى تطلب:

4- أفراد أمن إداري

إخدى شركات الأغذية في الملتقى تطلب:

5- مدير مطعم

6- مساعد مدير مطعم

7- مشرف مطعم

فيما أكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم توفير تدريبات متخصصة قبل بدء الملتقى التوظيفي في المنيا، لتدريب الشباب على كيفية التقديم للوظائف واختيار الوظيفة المناسبة والتي جاءت كالتالي:

مواعيد وماهية الدورات التدريبية

- 26 سبتمبر 2023

تدريبات تكنولوجية تستهدف التعريف بأهم البرامج التي تتطلبها أي وظيفة.

- 27 سبتمبر 2023

التدريب على كيفية كتابة السيرة الذاتية وماهية الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

- 28 سبتمبر 2023

التدريب على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض الجيد، وكيفية إبراز الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة.

كيفية الاشتراك في الملتقى التوظيفي والدورات التدريبية

على الراغب في المشاركة فى الملتقى التوظيفي والدرورات التدريبية التسجيل في اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/TURwjLvfh6