وظائف جامعة عين شمس.. التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وظائف جامعة عين شمس، بكلية الحاسبات والمعلومات، إذ يتمّ التقديم للالتحاق وشغل هذه الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف جامعة عين شمس

وتستعرض «الوطن» وظائف جامعة عين شمس المتاحة، فهي كالآتي: «2 معيدين ببرنامج الذكاء الاصطناعي، 4 معيدين بقسم العلوم الأساسية، 8 معيدين بقسم نظام المعلومات، 6 معيدين ببرنامج تقنية المعلومات الحيوية، 7 معيدين بقسم علوم الحاسب، 3 معيدين بقسم نظم الحاسبات، 5 معيدين ببرنامج هندسة البرمجيات، 3 معيدين بقسم الوسائط المتعددة، ومعيد واحد بقسم الحسابات العلمية».

وظائف بكلية طب الأسنان

أما عن وظائف جامعة عين شمس بكلية طب الأسنان، فقد اشترط الإعلان أنَّ يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، والتقدير التراكمي على الأقل جيد جدًا من دفعتي 2017 و2018، وأن يكون قد أمضى السنة التدريبية «سنة الامتياز».

ومن ضمن الشروط أيضًا أن يكون مصري الجنسية، وألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه إلى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق ولم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو مازال يعمل بها واستقال منها.