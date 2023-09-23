القوات المسلحة تنشئ معسكر الإغاثة المصري في منطقة مرتوبة الليبية

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو بعنوان «تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. القوات المسلحة تنشئ معسكر الإغاثة المصري لمنطقة مرتوبة الليبية».

انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة

وجاء في الفيديو: «استمرارا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الأشقاء الليبيين، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية».

وواصل الفيديو: «وأنشأت القوات المسلحة معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة داخل مدينة درنة بالتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم».

مصاب مصري في ليبيا: أشكر جيش بلادي

وقال أحد المصابين المصريين في ليبيا خلال الفيديو: «أشكر ربنا الأول على الحمد لله اللي أنا فيه، أشكر الجيش المصري كله من أول الرئيس السيسي لحد أصغر جندي في الجيش على الاهتمام والرعاية اللي بيهتموا بيها على رعاياهم في أي مكان إذا كان في مصر أو برة مصر».

وأضاف آخر خلال الفيديو: «جبنا إمبارح الساعة 4 الصراحة علاج كافي ومراعية كافية أكل وشرب وكل حاجة محدش قصر معانا».