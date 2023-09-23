تأجيل محاكمة شاب لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم السبت، تأجيل محاكمة شاب يدعى عبد الرحمن جلال، في اتهامه بقتل صديقه طلال مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما استدرجه للصلح وتناول الإفطار على أحد المقاهي، ثم أطلق عليه وابلًا من النيران فأرداه قتيلًا في الحال، وسط ذهول الجالسين على المقهى، وذلك لدور الانعقاد المُقبل من شهر أكتوبر، لسماع هيئة الدفاع عن المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

أنهى حياة صديقه

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير 2022 حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا من مركز شرطة سنورس، يفيد مقتل شاب يدعى طلال مصطفى متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية، أثناء جلوسه على أحد المقاهي بقرية سنهور القبلية.

تحريات الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أنّ صديق المجني عليه وراء قتله، بسبب وجود خلافات مالية سابقة بينهما، قرر المتهم على إثرها الانتقام من صديقه، فاستدرجه لتناول الإفطار على المقهى وحل خلافاتهم، إلا أنّه استغل انهماكه في تناول الطعام، وأخرج سلاحًا ناريًا وأمطره بوابل من الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.حيازة سلاح ناري دون ترخيص

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهم القتل العمد، وحيازة وإحراز فرد خرطوش بدون ترخيص، وذخيرة مما يستعمل على نفس السلاح بدون ترخيص، كما تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة وقام بتمثيلها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للجنايات والتي تولت التحقيق معه، ثم جرى إحالته لمحكمة الجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات التي تتولى التحقيق معه من خلال عدة جلسات، حيث أصدرت حكمها المتقدم.