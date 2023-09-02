أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة الفيوم.. خصومات تصل لـ30%

تكثف الغرفة التجارية ومديرية التموين بمحافظة الفيوم، استعداداتهما لافتتاح معرض «أهلا مدارس 2023» في مدينة الفيوم، وذلك لبيع كل مستلزمات الدراسة بخصومات تصل حتى 30%، وتشمل ملابس وأحذية وأدوات مكتبية، بالإضافة إلى الأطعمة الخاصة بالسندوتشات مثل الجبن والمربى وغيرها.

إقبال كبير من المكتبات والشركات

وكشف مجدي جاب الله، مدير عام الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أنّه جرى تلقي الكثير من الطلبات من المكتبات والشركات المتخصصة في مستلزمات المدارس للمشاركة في معرض «أهلا مدارس 2024» بالمحافظة.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023-2024

وفيما يخص أماكن معرض أهلا مدارس 2023-2024 في محافظة الفيوم، كشف رئيس الغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المقر الرئيسي سيكون في مكانه المعتاد كل عام، بشارع أحمد شوقي أمام نادي الشبان المسلمين، وهو المكان الذي يقام فيه المعرض، فيما يتم دراسة افتتاح «معرض أهلا مدارس 2024» في مركزي طامية وسنورس.

خصم 30% على المنتجات بالمعرض

وأشار إلى أنّ «معرض أهلا مدارس 2024» سيشمل كافة المستلزمات التي تحتاج إليها الأسر المصرية لأبنائها مع انطلاق موسم الدراسة، مثل الملابس والأحذية والشنط والآلات الحاسبة والكشاكيل والكراسات والأقلام بكافة أنواعها، وغيرها من الأدوات المكتبية، ومستلزمات الكمبيوتر، فضلًا عن الجبن والمربى والمخللات.

رقابة مشددة على الجودة والتخفيضات

من ناحيتها تشدد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الرقابة على المعروضات في مختلف أفرع معارض «أهلا مدارس 2023» للتأكد من جودتها أولًا، وأيضًا التأكد من نسب الخصم والتخفيضات المعلنة على كل منتج.