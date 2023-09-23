حياة كريمة تطلق فعاليات اليوم الأول لمبادرة «انت الحياة» في السويس

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، مبادرة «انت الحياة»، بقرية العمدة في مركز شباب الجناين، التي تستمر خلال الفترة من 23 حتى 28 من سبتمبر الجاري.

تضمن اليوم الأول لمبادرة «انت الحياة»، الذي تقدمه مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع الشباب والرياضة، فعاليات ورشة فنون تشكيلية طلائع وقوافل محو الأمية، ومعسكرات جوالة وكشافة وورش عمل حرف يدوية وتدوير مخلفات، وورش عمل للكبار وورش عمل لصندوق مكافحة الإدمان، وعروض موسيقى وكورال.

المشاركون في مبادرة أنت الحياة بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس أنه شارك في اليوم الأول من فعاليات مبادرة انت الحياة، عددًا من المؤسسات منها مبادرة مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الصحة والسكان، ومديرية التربية والتعليم، ومؤسسة مصر الخير، وهيئة تعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، ومديرية الثقافة، والمجلس القومي للمرآة وصناع الحياة.

الفعاليات مستمرة بمبادرة أنت الحياة في السويس للخميس القادم

وبحسب مديرية الشباب والرياضة بالسويس، فإن فعاليات المبادرة مستمرة يوميًا حتى الخميس المقبل، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثالثة مساء.