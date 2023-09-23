وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الحسينية المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والمخزون الاستراتيجي منها.

متابعة صرف الأدوية الشهرية للمرضى بانتظام

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وبنك الدم بعد نقله للمكان الجديد نظراً للقيام بأعمال التطوير، والمرور على قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مشدداً على مسؤولي الكلي بمتابعة صرف الأدوية الشهرية للمرضى بانتظام، مع تغيير بعض الأثاث الخشبي بقسم الكلي بآخر يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين واستكمال الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بصورة جيدة، كما تلاحظ تكرار الأعطال الخاصة بجهاز الـACG، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بالمديرية بسرعة توفير 2 جهاز للعناية المركزة بالمستشفى، كما أكد أهمية النظافة العامة بالمستشفى، ومتابعة أعمال الجرد والتطهير بشكل دوري.

العمل بالمبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج الطبي

كما تفقد الدكتور هشام مسعود سير العمل بالمبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج الطبي عن بعد، متابعاً مؤشرات العمل، حيث بلغ عدد المناظرات التي تم مناظرتها للمرضى من خلال جهاز التشخيص 1389 حالة حتى الآن، و117 حالة خلال شهر سبتمبر الحالي، كما تابع «مسعود»، الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مبني جديد بالمستشفى، تنفيذاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.