عقد اختبارات مسابقة «البريد المصري» السنوية لحفظ القرآن الكريم بالسويس

أعلنت المنطقة الأزهرية في السويس عن إقامة اختبارات مسابقة «البريد المصري» السنوية لحفظ القرآن الكريم في نطاق الأحياء الخمسة في المحافظة لاستهداف العاملين بهيئة البريد، حيث عقدت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة السويس الأزهرية، الاختبارات الخاصة بالمسابقة.

مدير عام العلوم الثقافية تتابع اختبارات المسابقة

وتابعت آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية بمنطقة السويس الأزهرية، اللجنة المنوط بها عقد الاختبارات بديوان عام المنطقة، بحضور الدكتورة شيماء حسين، عضو المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، وينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة ‏الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.

اختبارات مسابقة «البريد المصري» السنوية

جديرا بالذكر أن مسابقة البريد المصري السنوية لحفظ القرآن الكريم، تجري بالتنسيق والتعاون بين الأزهر الشريف وهيئة البريد، وتتم في مختلف محافظات الجمهورية ويتم الإعلان عن الفائزين في مختلف مستويات المسابقة وإجراء تكريمهم.