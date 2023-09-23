انطلاق مسابقة البريد السنوية لحفظ القرآن الكريم بسوهاج

انطلقت اليوم السبت اختبارات المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم، التي تنظمها هيئة البريد المصري بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وسط متابعة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية للجان الاختبارات بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

مستويات المسابقة وموعد انعقادها

حيث تجرى المسابقة لمدة يوم واحد، وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 54 متسابقًا موزعين على 3 لجان، وتبلغ عدد مستويات المسابقة 4 مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، وتصل مدة الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.

مدة اختبار مسابقة القرآن الكريم

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أعلنت في وقت سابق عن موعد انعقاد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم التابعة لهيئة البريد المصري، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بعد انتهاء فترة التقديم للعاملين بهيئة البريد.