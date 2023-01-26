6 شروط لدخول مسابقة «سحب المليون جنيه» من البريد المصري

إذا كنت من عملاء البريد المصري وتمتلك حسابا نشطا به على الأقل 10 آلاف جنيه، يمكنك الاشتراك في السحب على جائزة قدرها مليون جنيه تمنحها هيئة البريد المصرية للعملاء من الأفراد لتشجيعهم على الادخار في مكاتب البريد.

شروط الدخول في السحب على مليون جنيه

وبحسب ما أعلنته الهيئة القومية للبريد، تتضمن شروط دخول السحب، وشروط الاشتراك في المسابقة ما يلي:

1- جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصورة «ربع سنوية» بقيمة مليون جنيه.

2- يجب أن يكون الحساب «توفير أفراد»، وأن يكون نشطا.

3- الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة.

4- أن تكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقة دفع إلكترونية مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة.

5- يحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته.

6- تطبق هيئة البريد المصري كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة.

البريد يعلن اسم الفائز في مسابقة الهيئة

وأعلنت أمس هيئة البريد نتيجة السحب الثالث على جائزة «المليون جنيه»، لعملاء حسابات التوفير، حيث فاز بها العميل عبد الله عبد المعتمد من مركز أبو قرقاص المنيا.

وقال رئيس الهيئة شريف فاروق، إن جوائز حسابات التوفير ربع السنوية، التي تقوم بها الهيئة تأتي تأكيدا لمصداقية البريد المصري تجاه عملائه وتقديراً لولائهم الدائم وثقتهم في الخدمات المصرفية المتعددة والمتميزة، وتعكس حرص واهتمام البريد على تقديم تجربة مالية فريدة للعملاء وتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصري وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.