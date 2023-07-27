أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة السويس.. علمي وأدبي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الإدارة المركزية للامتحانات، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة السويس، بشعبتيها العلمي والأدبي.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة السويس علمي

وأعلنت المنطقة الأزهرية بيان لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة الذي تضمن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة السويس علمي:.

1- عبد الرحمن أحمد منصور محمد حصل على مجموع 632 بنسبة 97,23%، معهد المستقبل النموذجي المركز الأول

2 بسلمة أسامة مصطفي البهنسي دويدار، حصلت على مجموع 629 بنسبة 96,77 % المركز الثاني.

3- منة الله سليم عبد الله علي، وحصل على مجموع 629 بنسبة 96,77 % المركز الثاني مكرر.

4- مريم محمد السيد منصور، وحصلت على مجموع 622، بنسبة 95,69% المركز الرابع.

5- سارة مختار علي هريدي أحمد، وحصلت على مجموع 621 بنسبة 95،54% المركز الخامس.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة السويس قسم الأدبي

فيما تم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بالسويس

1مريم رفعت مصطفى رضوان، حصلت على مجموع 569 بنسبة مئوية 90,32% المركز الأول.

2- حفصة أسامة كامل علي، حصلت على مجموع 556 بنسبة مئوية 88,25 % المركز الثاني.

3- حبيبة ناصر سيد محمود، وحصلت على مجموع 550 بنسبة مئوية 87,30 المركز الثالث.

4- خديجة محمود محمد محمود عبد المجيد، وحصلت على مجموع 543 بنسبة مئوية 86,19 المركز الرابع.

5-عبد الله أحمد محمد عثمان، وحصل على مجموع 536 بنسبة مئوية 85,08.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة السويس

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية أن طلاب الثانوية الأزهرية بالمحافظة يمكنهم الاستعلام عن النتيجة كاملة من خلال الرابط الخاص بالأزهر من هنا، فيما تقدم الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الأوائل وللناجحين من أبناء المنطقة الأزهرية، متمنياً لهم التوفيق والسداد.