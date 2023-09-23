صواريخ «جراد» الروسية تمطر القوات الأوكرانية في دونيتسك

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الروسية عرضت مشاهد لعمل أطقم أنظمة صواريخ من طراز «جراد» أثناء استهدافها القوات الأوكرانية على محور جنوبي مقاطعة دونيتسك الشعبية.

تقدم الراجمات الروسية في السهول الواسعة

وتظهر المشاهد تقدم الراجمات الروسية في السهول الواسعة على محور جنوبي دونيتسك وتمركزها في مواقع الإطلاق، بحسب وكالة أنباء «سبوتتنيك».

ووجهت الراجمات وابلا من صواريخ «جراد» التي استهدفت القوات الأوكرانية المنتشرة في المنطقة.